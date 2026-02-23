Este día depositarán la pensión de febrero: verifique su cuenta bancaria

La CCSS pagará la pensión de febrero el 27. La institución pidió verificar la cuenta bancaria para recibir el depósito sin inconvenientes.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) definió la fecha del pago de la pensión correspondiente a febrero para las personas afiliadas al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y al Régimen No Contributivo (RNC).

El depósito se realizará el 27 de febrero, según el calendario oficial de la Gerencia de Pensiones.

El giro corresponde al monto mensual asignado a cada pensionado. El dinero se transfiere a la cuenta bancaria registrada en el sistema institucional.

La CCSS solicitó a los beneficiarios verificar que su cuenta esté activa y correctamente inscrita. Este requisito permite recibir los fondos sin atrasos ni devoluciones.

El régimen IVM contempla otros beneficios vigentes para las personas pensionadas. Entre ellos figura el aguinaldo de diciembre, que equivale a la doceava parte del monto recibido entre noviembre y octubre y se paga junto con la pensión de ese mes.

Otro derecho activo es la cobertura del Seguro de Salud, la cual protege al pensionado y a las personas aseguradas a su nombre mientras la pensión se mantenga vigente.

En el caso del mes anterior, la CCSS informó que el pago de la pensión de marzo se realizará el 31, conforme al cronograma oficial.