Este día depositarán la pensión de febrero: verifique su cuenta bancaria

El depósito de la pensión de febrero ya tiene día definido por la CCSS, que reiteró un requisito clave para evitar atrasos

Por Damián Arroyo C.
La CCSS pagará la pensión de febrero el 27. La institución pidió verificar la cuenta bancaria para recibir el depósito sin inconvenientes.
La CCSS pagará la pensión de febrero el 27. La institución pidió verificar la cuenta bancaria para recibir el depósito sin inconvenientes. (Canva/Stock)







