Atención pensionados: este día pagarán la pensión de febrero

El pago de la pensión de febrero ya tiene fecha definida por la CCSS. El depósito se realizará según el calendario oficial del 2026.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que el pago de la pensión correspondiente a febrero se realizará el 27 de febrero, según el calendario oficial definido por la Gerencia de Pensiones. El giro aplica para las personas afiliadas al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y al Régimen No Contributivo (RNC).

El monto corresponde al pago mensual asignado a cada pensionado y se transfiere a la cuenta bancaria registrada en el sistema institucional. La CCSS recordó que este requisito resulta indispensable para recibir los fondos sin atrasos.

La institución hizo un llamado a los pensionados para que verifiquen que su cuenta bancaria esté activa y correctamente registrada. Este control permite evitar devoluciones o inconvenientes al momento del giro.

El régimen IVM mantiene beneficios adicionales vigentes. Entre ellos destacan los aumentos semestrales, los cuales se aplican en los meses de enero y julio, conforme a la normativa establecida.

También se incluye el aguinaldo de diciembre, el cual equivale a la doceava parte del monto recibido entre noviembre y octubre. Este beneficio se paga junto con la pensión del mes correspondiente.

Otro derecho asociado al régimen es la cobertura del Seguro de Salud, que protege al pensionado y a las personas aseguradas a su nombre mientras la pensión se mantenga activa.