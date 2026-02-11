Atención pensionados: este día pagarán la pensión de febrero

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que el pago de la pensión correspondiente a febrero se realizará el 27 de febrero, según el calendario oficial definido por la Gerencia de Pensiones. El giro aplica para las personas afiliadas al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y al Régimen No Contributivo (RNC).
El monto corresponde al pago mensual asignado a cada pensionado y se transfiere a la cuenta bancaria registrada en el sistema institucional. La CCSS recordó que este requisito resulta indispensable para recibir los fondos sin atrasos.
La institución hizo un llamado a los pensionados para que verifiquen que su cuenta bancaria esté activa y correctamente registrada. Este control permite evitar devoluciones o inconvenientes al momento del giro.
El régimen IVM mantiene beneficios adicionales vigentes. Entre ellos destacan los aumentos semestrales, los cuales se aplican en los meses de enero y julio, conforme a la normativa establecida.
También se incluye el aguinaldo de diciembre, el cual equivale a la doceava parte del monto recibido entre noviembre y octubre. Este beneficio se paga junto con la pensión del mes correspondiente.
Otro derecho asociado al régimen es la cobertura del Seguro de Salud, que protege al pensionado y a las personas aseguradas a su nombre mientras la pensión se mantenga activa.