Este es el calendario de pago de pensiones para 2026: estas son las fechas clave

La Caja Costarricense de Seguro Social confirmó las fechas en que se depositarán las pensiones del IVM y del Régimen No Contributivo durante todo el 2026

Por Damián Arroyo C.
La CCSS confirmó la fecha del pago de la pensión de diciembre. El calendario de pagos del próximo año todavía no está disponible.
La CCSS confirmó la fecha del pago de la pensión de diciembre. El calendario de pagos del próximo año todavía no está disponible. (Canva/Canva)







Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

