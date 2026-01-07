Este es el calendario de pago de pensiones para 2026: estas son las fechas clave

La CCSS confirmó la fecha del pago de la pensión de diciembre. El calendario de pagos del próximo año todavía no está disponible.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció el calendario oficial de pago de pensiones para el año 2026, que aplicará a las personas pensionadas y beneficiarias del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo (RNC).

La información resulta clave para la planificación financiera de más de 550.000 personas, según los registros institucionales más recientes.

Fechas de depósito de pensiones en 2026

Los depósitos se realizarán directamente en las cuentas bancarias registradas por cada pensionado. No se requiere presentarse en sucursales bancarias para retirar el dinero.

Calendario de pago IVM y RNC 2026:

Enero: 30 de enero

Febrero: 27 de febrero

Marzo: 31 de marzo

Abril: 30 de abril

Mayo: 29 de mayo

Junio: 30 de junio

Julio: 31 de julio

Agosto: 29 de agosto

Setiembre: 30 de setiembre

Octubre: 30 de octubre

Noviembre (con aguinaldo): 28 de noviembre

28 de noviembre Diciembre: 30 de diciembre

La Gerencia de Pensiones de la CCSS indicó que esta información figura entre las consultas más frecuentes de la población pensionada.

Depósitos bancarios y uso de medios electrónicos

La CCSS recordó que el pago se deposita en la cuenta bancaria registrada en el sistema institucional.

El acceso puede realizarse mediante tarjeta de débito o plataformas electrónicas, sin necesidad de acudir físicamente a los bancos.

Radiografía de los pensionados del IVM

Al mes de noviembre de 2025, el IVM contabilizó 393.837 pensionados. Entre enero y noviembre de ese mismo año se incorporaron 26.743 nuevos beneficiarios.

La distribución por riesgo se detalla así:

Invalidez: 59.191 beneficiarios. Pensión promedio: ¢256.290,14

Muerte: 104.293 beneficiarios. Pensión promedio: ¢176.742,66

104.293 beneficiarios. ¢176.742,66 Vejez: 230.353 pensionados. Pensión promedio: ¢419.108,33

Régimen No Contributivo

El Régimen No Contributivo benefició a 157.021 personas a noviembre de 2025.

Monto general de la pensión: ¢82.000

¢82.000 Pensión Ley 8769: ¢367.108,56

Esta última se otorga a personas con parálisis cerebral profunda, autismo, mielomeningocele u otras enfermedades neurológicas similares en la infancia, que se encuentren en condición de abandono o pobreza extrema.