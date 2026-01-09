Este día depositarán la pensión de enero: verifique su cuenta bancaria

El pago de pensiones de enero se girará a finales de mes. La CCSS también definió la fecha del depósito correspondiente a febrero.

El pago de la pensión correspondiente a enero se girará el 30 de enero, según el calendario oficial definido por la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El depósito aplica para las personas afiliadas al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y al Régimen No Contributivo (RNC).

La CCSS indicó que el monto corresponde al pago mensual asignado a cada pensionado. El dinero se deposita de forma directa en la cuenta bancaria registrada en el sistema institucional.

La institución solicitó a los pensionados verificar que su cuenta esté activa y correctamente registrada. Esta condición resulta indispensable para recibir los fondos sin atrasos ni contratiempos.

El régimen IVM contempla beneficios adicionales vigentes para las personas pensionadas. Entre ellos figuran los aumentos semestrales, los cuales se aplican en enero y julio de cada año.

También se incluye el aguinaldo de diciembre, que equivale a la doceava parte del monto recibido entre noviembre y octubre. Este beneficio se paga junto con la pensión del mes correspondiente.

Otro derecho asociado al régimen es la cobertura del Seguro de Salud. Este beneficio protege al pensionado y a las personas que se encuentren aseguradas a su nombre.

Para quienes consultan por los próximos depósitos, la CCSS informó que el pago de la pensión de febrero se realizará el 27 de febrero, conforme al calendario oficial establecido para el 2026.