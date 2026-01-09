El País

Este día depositarán la pensión de enero: verifique su cuenta bancaria

La CCSS recordó a los pensionados la importancia de revisar su cuenta bancaria para recibir el depósito mensual sin inconvenientes

Por Damián Arroyo C.
El pago de pensiones de enero se girará a finales de mes. La CCSS también definió la fecha del depósito correspondiente a febrero.
El pago de pensiones de enero se girará a finales de mes. La CCSS también definió la fecha del depósito correspondiente a febrero. (Canva/Canva)







Damián Arroyo C.

