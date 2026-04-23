El País

Este día depositarán la pensión de abril: confirme que su cuenta esté activa

La CCSS anunció el día en que se girará la pensión de abril y reiteró un requisito clave para recibir el dinero sin atrasos

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Por Damián Arroyo C.
16 de agosto del 2022. Oficinas del BAC en Grupo Roble, Escazú. Retratos de Gisela Sánchez quién es la vocera del BAC en Costa Rica quién habló sobre la imprlementación de nuevos cajeros automáticos en el país. En la foto: Oscar Carazo, gerente comercial de la sucursal El Cruce, muestra el funcionamiento de los nuevos cajeros automáticos. Foto: Albert Marín para la Nación.
La pensión de abril ya tiene fecha definida por la CCSS. El calendario oficial también fija cuándo se pagará mayo. (Albert Marin)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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