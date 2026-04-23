Este día depositarán la pensión de abril: confirme que su cuenta esté activa

La pensión de abril ya tiene fecha definida por la CCSS. El calendario oficial también fija cuándo se pagará mayo.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) definió el día en que se realizará el pago de la pensión de abril para las personas afiliadas al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y al Régimen No Contributivo (RNC). El depósito se efectuará el 30 de este mes, conforme al calendario oficial de la Gerencia de Pensiones.

El monto corresponde al pago mensual asignado a cada beneficiario. La transferencia se realiza a la cuenta bancaria registrada en el sistema institucional.

La CCSS reiteró a los pensionados la importancia de mantener activa y actualizada su cuenta bancaria. Esta verificación evita atrasos o inconvenientes al momento del giro.

Entre los beneficios del régimen se mantiene el aguinaldo de diciembre, el cual equivale a la doceava parte del monto recibido entre noviembre y octubre. Este pago se entrega junto con la pensión correspondiente a ese mes.

El régimen también incluye la cobertura del Seguro de Salud, que protege al pensionado y a las personas aseguradas a su nombre mientras el beneficio se mantenga vigente.

Como parte del calendario oficial, la institución indicó que el pago de la pensión de mayo se realizará el 29 de mayo.