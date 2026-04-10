El País

Atención pensionados: este día pagarán la pensión de abril

La CCSS definió el día del pago de la pensión de abril y reiteró un requisito clave para recibir el depósito sin atrasos

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Por Damián Arroyo C.
La CCSS pagará la pensión de febrero el 27. La institución pidió verificar la cuenta bancaria para recibir el depósito sin inconvenientes.
La pensión de abril ya tiene fecha definida por la CCSS. El calendario oficial también establece cuándo se pagará mayo. (Canva/Stock)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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