Atención pensionados: este día pagarán la pensión de abril

La pensión de abril ya tiene fecha definida por la CCSS. El calendario oficial también establece cuándo se pagará mayo.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó la fecha del pago de la pensión correspondiente a abril para las personas afiliadas al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y al Régimen No Contributivo (RNC).

El depósito se realizará el 30 de abril, según el calendario oficial establecido por la Gerencia de Pensiones.

El giro corresponde al monto mensual asignado a cada pensionado. El dinero se deposita en la cuenta bancaria registrada en el sistema institucional.

La institución solicitó a los beneficiarios verificar que su cuenta esté activa y correctamente registrada. Este requisito permite recibir los fondos sin atrasos ni inconvenientes.

El régimen IVM contempla beneficios adicionales para las personas pensionadas. Entre ellos destaca el aguinaldo de diciembre, el cual equivale a la doceava parte del monto recibido entre noviembre y octubre. Este pago se entrega junto con la pensión de ese mes.

Otro derecho vigente es la cobertura del Seguro de Salud, que protege al pensionado y a las personas aseguradas a su nombre mientras la pensión se mantenga activa.

De acuerdo con el mismo calendario oficial, la CCSS indicó que el pago de la pensión de mayo se realizará el día 29.