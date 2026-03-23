El País

Este día depositarán la pensión de marzo: verifique su cuenta bancaria

La CCSS confirmó la fecha del depósito de la pensión de marzo y reiteró un requisito clave para recibir el dinero sin inconvenientes

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Por Damián Arroyo C.
La CCSS anunció las fechas del aguinaldo y la última pensión IVM del año. Ambos pagos serán en noviembre y diciembre.
La pensión de marzo ya tiene fecha definida por la CCSS. El calendario oficial también establece cuándo se pagará abril. (Canva/Canva)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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