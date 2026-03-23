Este día depositarán la pensión de marzo: verifique su cuenta bancaria

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) comunicó el día en que se realizará el pago de la pensión de marzo para las personas afiliadas al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y al Régimen No Contributivo (RNC). El depósito se efectuará el 31 de marzo, conforme al calendario oficial de la Gerencia de Pensiones.
El pago corresponde al monto mensual asignado a cada beneficiario. La transferencia se realiza directamente a la cuenta bancaria registrada en el sistema institucional.
La CCSS reiteró la importancia de que los pensionados confirmen que su cuenta esté activa y correctamente inscrita. Este paso evita atrasos o devoluciones al momento del depósito.
Entre los beneficios del régimen se mantiene el aguinaldo de diciembre, el cual equivale a la doceava parte del monto recibido entre noviembre y octubre. Este pago se entrega junto con la pensión de ese mes.
Además, el régimen incluye la cobertura del Seguro de Salud, que protege tanto al pensionado como a las personas aseguradas a su nombre mientras el beneficio se mantenga vigente.
Como parte del mismo calendario, la institución indicó que el pago de la pensión de abril se realizará el 30 de abril.