Este 1.º de febrero estos peajes suspenderán el cobro por las elecciones

El Conavi suspenderá el cobro en peajes estatales por las elecciones nacionales del 1.º de febrero. La medida regirá durante 32 horas.

Los peajes estatales suspenderán el cobro del tributo durante 32 horas con motivo de las elecciones nacionales del domingo 1.º de febrero, informó el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). La medida busca facilitar el traslado de autoridades electorales, partidos políticos y ciudadanía en general.

La suspensión aplicará desde las 10 p. m. del sábado 31 de enero hasta las 6 a. m. del lunes 2 de febrero, según detallaron las autoridades responsables de la administración de estas estaciones de cobro.

El Conavi recordó que los peajes ubicados en la General Cañas y en la Bernardo Soto permanecen sin cobro desde setiembre pasado, por lo que mantendrán esa condición durante el proceso electoral.

En el caso de los puestos que sí operan normalmente, la exoneración temporal se aplicará en la estación de La Unión, sobre la carretera Florencio del Castillo, y en la ubicada en San Isidro de Heredia, en la carretera Braulio Carrillo, sector Zurquí.

Las autoridades hicieron un llamado a la prudencia a los conductores que transiten por estas rutas durante el periodo sin cobro, debido al riesgo de accidentes si se pasa a alta velocidad por las casetas, donde permanecen estructuras de concreto.

La medida forma parte del operativo especial por las elecciones nacionales, orientado a garantizar condiciones adecuadas de movilidad y seguridad vial durante la jornada electoral.