Este 1.º de febrero estos peajes suspenderán el cobro por las elecciones

Peajes estatales suspenderán el cobro durante 32 horas por las elecciones nacionales. Conozca desde cuándo aplica y en cuáles rutas

Por Silvia Ureña Corrales
El Conavi suspenderá el cobro en peajes estatales por las elecciones nacionales del 1.º de febrero. La medida regirá durante 32 horas.
