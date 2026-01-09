El País

Estas tres infracciones de tránsito lideraron las multas en Costa Rica durante 2025

Las multas de tránsito aumentaron en 2025. Estas fueron las tres infracciones que más sanciones generaron en Costa Rica, según datos oficiales de la Policía de Tránsito

Por Silvia Ureña Corrales
El MOPT tiene bastante claro cómo operan los vivazos en el país. Evite salir multado usted también. Foto: Cortesía MOPT.
Tres infracciones explicaron gran parte de las 233.273 multas de tránsito registradas en 2025: circular en condiciones prohibidas y estacionar de forma indebida.







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

