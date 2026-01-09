Estas tres infracciones de tránsito lideraron las multas en Costa Rica durante 2025

Tres infracciones explicaron gran parte de las 233.273 multas de tránsito registradas en 2025: circular en condiciones prohibidas y estacionar de forma indebida.

Durante el 2025, la dinámica vial en Costa Rica reflejó un aumento en las sanciones de tránsito, impulsado tanto por conductas reiteradas de los conductores como por una mayor presencia policial en carretera. Las estadísticas oficiales muestran que dos faltas específicas concentraron la mayor cantidad de multas aplicadas a lo largo del año.

El incumplimiento de prohibiciones para la circulación fue la infracción más sancionada por la Policía de Tránsito. A lo largo del 2025, los oficiales confeccionaron 49.364 boletas por esta falta, lo que representó el 21% del total de sanciones registradas en el país.

Esta conducta está contemplada en el artículo 122 de la Ley de Tránsito y abarca situaciones como circular sin marchamo, portar polarizados no permitidos o modificar elementos del vehículo que comprometen la seguridad. Cada multa aplicada por esta infracción rondó los ¢61.000.

El estacionamiento indebido ocupó el segundo lugar entre las conductas más multadas del año. En total, se registraron 29.976 sanciones por esta falta, cerca de 2.000 más que en el 2024, con un monto similar de ¢61.000 por boleta.

Las autoridades de Tránsito atribuyeron este incremento a prácticas reiteradas en zonas urbanas, como estacionar en aceras, esquinas, curvas o accesos a cocheras, lo que afecta la movilidad, la seguridad vial y el desplazamiento de peatones.

Conducir con la licencia o el permiso temporal vencido, así como manejar con permiso pero sin el acompañante requerido, se ubicó como la tercera conducta más sancionada durante el 2025. La Policía de Tránsito registró 24.207 boletas por esta falta, cada una con un monto de ¢123.000, lo que representó un aumento frente al 2024, cuando se contabilizaron 21.535 multas por la misma causa.

El aumento general de multas también marcó el balance anual. Durante el 2025, la Policía de Tránsito confeccionó 233.273 boletas, 22.172 más que en el 2024, cuando se registraron 211.101 sanciones.