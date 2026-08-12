El País

Estas son las provincias con más denuncias por préstamos ‘gota a gota’

Entre enero y julio de 2026, el OIJ contabiliza 653 denuncias relacionadas a estos créditos en el país

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Por Marianela Arias Vilchez
El país acumuló 1.009 denuncias relacionadas a préstamos gota a gota en 2025 y 653 a julio de 2026. San José concentra la mayor cantidad de reportes.
El país acumuló 1.009 denuncias relacionadas a préstamos gota a gota en 2025 y 653 a julio de 2026. San José concentra la mayor cantidad de reportes. (Montaje de Canva/Rafael Pacheco Granados / Lorado de Getty Images Signature)







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NacionalesPréstamos gota a gota
Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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