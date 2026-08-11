¿Pidió un préstamo informal y ahora lo amenazan? Estas son las señales de alerta de un ‘gota a gota’

El OIJ detalla las elevadas tasas de interés del gota a gota y los pasos legales para denunciar extorsiones y solicitar protección oficial.

Un préstamo “gota a gota” es una modalidad de financiamiento informal y no regulada que destaca por su fácil acceso, pero que puede operar bajo condiciones abusivas y excesivos intereses.

José Rojas, oficial de investigación de la Sección de Delitos Varios, indicó que prestar dinero en Costa Rica no es un delito. El problema radica en que, al operar fuera del sistema financiero formal, no hay regulaciones ni supervisión.

Rojas explicó que, mientras el deudor pague a tiempo, no suele haber conflicto. Sin embargo, el calvario puede iniciar ante retraso o incumplimiento de pago que puede resultar en multas exageradas y extorsión cobratoria, delito que sí está tipificado en el Código Penal de Costa Rica.

El funcionario del OIJ señaló que más del 95% de los delitos de extorsión cobratoria terminan en agresiones al deudor y su vivienda, así como en amenazas agravadas.

¿Qué hacer ante amenazas o agresiones?

Ante este panorama, Rojas brindó una serie de recomendaciones para las personas que están sufriendo amenazas o agresiones por un préstamo gota a gota.

El oficial recomendó llamar al 911 de inmediato si las medidas de cobro escalan a acoso o amenazas. Esto permite que la Fuerza Pública aborde la situación en el momento, lo que facilita las detenciones bajo el procedimiento de flagrancia para llevar a los delincuentes directamente a los tribunales.

Siempre resguardando la integridad física, Rojas instó a las víctimas a recopilar y brindar al OIJ la mayor cantidad de insumos posibles:

Números de placa de los vehículos o motocicletas en los que viajan los cobradores.

Fotografías de los sujetos o vehículos.

Descripciones físicas detalladas: vestimentas, cantidad de sospechosos, tatuajes, cicatrices, piercings o señas particulares.

Otra opción es acudir al Programa de Protección y Atención a la Víctima del Ministerio Público. El ente realiza una valoración de riesgo personalizada para brindar protección física ante el acoso de los cobradores, y ofrece apoyo psiquiátrico y psicológico gratuito para ayudar a la persona a salir del desgaste emocional.

El oficial, además, recomendó mantener las redes sociales privadas para evitar que estas estructuras extraigan información de rutinas, fotos familiares o ubicaciones que luego usen para amedrentar.

Rojas hizo hincapié en que no existen montos mínimos ni máximos para poder denunciar por delitos relacionados con los préstamos gota a gota.

Estructura del gota a gota

Los préstamos gota a gota se ofrecen como soluciones de fácil acceso en los que generalmente solo piden la cédula de identidad como requisito.

Rojas detalló que, al no estar bajo ninguna regulación ni supervisión formal de las entidades financieras del país, los prestamistas “hacen lo que quieren”.

Los intereses van desde un 20%, 30% o 50% semanal, llegando en algunos casos hasta el 100%.

Según el oficial, los pagos se pactan de forma diaria, semanal o quincenal. El deudor debe pagar la cuota de intereses puntualmente y, para poder librarse de la deuda, está obligado a cancelar el capital inicial completo en un solo pago.

Se promocionan masivamente en redes sociales o mediante publicidad física (panfletos, afiches) colocada en postes de luz y paradas de autobuses.

Estos créditos están dirigidos a personas vulnerables que tienen necesidades financieras urgentes y que están excluidas del sistema bancario formal debido a su nivel de endeudamiento o falta de liquidez (quedando fuera de los parámetros de la ley de usura).

El conferencista aclaró que prestar dinero no es un delito tipificado en el país. El acto ilícito se configura cuando la persona acreedora recurre a la intimidación, amenazas graves, coacción o actos violentos para exigir el pago.

Esta conducta delictiva está regulada bajo el delito de extorsión cobratoria en el artículo 214 bis del Código Penal costarricense.

Rojas no recomienda adquirir préstamos gota a gota debido al alto riesgo de amenazas y las graves consecuencias asociadas. En caso de buscar opciones de financiamiento, aconseja investigar minuciosamente y tener información amplia de a quiénes se está contactando antes de aceptar cualquier dinero.