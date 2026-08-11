El País

¿Pidió un préstamo informal y ahora lo amenazan? Estas son las señales de alerta de un ‘gota a gota’

Un funcionario del OIJ explica que más del 95% de las extorsiones cobratorias terminan en agresiones

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Por Marianela Arias Vilchez
El OIJ detalla las elevadas tasas de interés del gota a gota y los pasos legales para denunciar extorsiones y solicitar protección oficial.
El OIJ detalla las elevadas tasas de interés del gota a gota y los pasos legales para denunciar extorsiones y solicitar protección oficial. (Montaje de Canva/Dmitry Nogaev de Getty Images / Rafael Pachecho Granados)







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NacionalesPréstamos gota a gota
Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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