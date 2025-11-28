Estas son las calles que cerrarán por iluminación del Museo de los Niños en San José este domingo

El MOPT regulará el tránsito este domingo 30 de noviembre alrededor del Museo de los Niños; habrá cierres en calle 4, avenida 9 y sector de Barrio Tournón.

La iluminación de la fachada del Museo de los Niños generará cierres y regulaciones viales este domingo 30 de noviembre, desde la 1 p. m., en el sector norte del centro de San José, confirmó la Policía de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Según el subdirector de Tránsito, Martín Sánchez, cerca de una docena de oficiales se distribuirá a lo largo de la calle 4, desde el costado este del Banco de Costa Rica en avenida segunda hasta el Museo de los Niños, para ordenar el flujo vehicular y peatonal durante la actividad.

Sobre esa ruta habrá regulación de paso para automóviles en los cruces transversales con las avenidas 1, 3, 5 y 7, en el tramo que va desde el costado oeste del Banco Nacional hacia el norte, por lo que Tránsito recomendó a los conductores prever desvíos y posibles atrasos.

La avenida 9, la más cercana al Museo y salida hacia Barrio México, permanecerá cerrada desde mediados de la tarde por el aumento esperado de peatones, en especial familias con niños que asistirán al encendido de la fachada.

Las autoridades indicaron que el horario exacto de los cierres totales dependerá del incremento de personas en la zona y del momento en que la convivencia entre vehículos y peatones se considere riesgosa, de modo que algunos pasos transversales podrían clausurarse por completo.

Además del corredor sobre calle 4, Tránsito intervendrá la zona de influencia que incluye el cruce frente al periódico La República, en Barrio Tournón, el sector frente a Transportes Caribeños y el cruce ubicado 100 metros al norte, que conecta desde Barrio Tournón hacia Barrio México.

El MOPT hizo un llamado especial a los peatones, en particular a los padres de familia, para que mantengan a los menores siempre bajo supervisión, utilicen aceras, crucen por las esquinas, respeten los semáforos y usen ropa clara o reflectante para mejorar su visibilidad.

Entre las advertencias principales figura la sanción al estacionamiento indebido; los vehículos mal aparcados se exponen al decomiso de placas o incluso al retiro mediante grúa, advirtió la autoridad de Tránsito.

Tránsito también recomendó evitar la zona, si no es necesario pasar por el lugar, ya que se trata de un domingo de quincena y víspera de feriado, condiciones que suelen aumentar la visitación y podrían provocar congestionamientos en este sector de la capital.