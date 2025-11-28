El País

Estas son las calles que cerrarán por iluminación del Museo de los Niños en San José este domingo

La iluminación del Museo de los Niños provocará cierres y desvíos este 30 de noviembre en San José. Conozca las calles afectadas y las recomendaciones de Tránsito

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Iluminación de la fachada del Museo de los Niños
El MOPT regulará el tránsito este domingo 30 de noviembre alrededor del Museo de los Niños; habrá cierres en calle 4, avenida 9 y sector de Barrio Tournón. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCierresMOPT
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.