Estas son las 10 carreras mejor pagadas en Costa Rica (con grado de bachillerato)

10 carreras son las mejor pagadas en Costa Rica, sus estudiantes ganan hasta ¢1.7 millones.

Diez carreras en Costa Rica se destacan por ser las mejor pagadas cuando los profesionales obtienen el grado de bachillerato.

Esto según el Estudio de seguimiento de personas graduadas de las universidades costarricenses realizado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare). Durante el 2025, 14.057 personas graduadas en el 2022 de universidades públicas y privadas participaron en una encuesta en la que revelaron sus condiciones laborales.

Tras solicitud de La Nación, Conare compartió la información que reveló las 10 carreras que con grado de bachillerato son las mejores pagadas del país.

Carreras mejor pagadas en Costa Rica

Ciencias Actuariales: ¢1.677.258 Ciencias de la Computación: ¢1.526.191 Ingeniería en computadores: ¢1.487.622 Estadística: ¢1.427.625 Ingeniería de Materiales: ¢1.408.859 Ingeniería eléctrica: ¢1.324.905 Ingeniería del Software: ¢1.305.073 Biotecnología: ¢1.282.163 Tecnologías de Información: ¢1.267.609 Ingeniería Electrónica: ¢1.248.629

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