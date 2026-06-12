Estas son las 10 carreras mejor pagadas en Costa Rica (con grado de bachillerato)

Diez carreras en Costa Rica se destacan por ser las mejor pagadas cuando los profesionales obtienen el grado de bachillerato.
Esto según el Estudio de seguimiento de personas graduadas de las universidades costarricenses realizado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare). Durante el 2025, 14.057 personas graduadas en el 2022 de universidades públicas y privadas participaron en una encuesta en la que revelaron sus condiciones laborales.
Tras solicitud de La Nación, Conare compartió la información que reveló las 10 carreras que con grado de bachillerato son las mejores pagadas del país.
Carreras mejor pagadas en Costa Rica
- Ciencias Actuariales: ¢1.677.258
- Ciencias de la Computación: ¢1.526.191
- Ingeniería en computadores: ¢1.487.622
- Estadística: ¢1.427.625
- Ingeniería de Materiales: ¢1.408.859
- Ingeniería eléctrica: ¢1.324.905
- Ingeniería del Software: ¢1.305.073
- Biotecnología: ¢1.282.163
- Tecnologías de Información: ¢1.267.609
- Ingeniería Electrónica: ¢1.248.629
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