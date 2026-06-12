El País

Esta es la carrera mejor pagada en Costa Rica: profesionales con título de bachillerato ganan cerca de ¢1,7 millones

Estudio de seguimiento de personas graduadas de las universidades costarricenses reveló el dato más reciente

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Ciencias Actuariales
Las personas profesionales en la carrera mejor pagada en Costa Rica cuentan con habilidad para el análisis de datos y la modelación de problemas complejos que requieren un enfoque matemático. Imagen ilustrativa. (Shutterstock /Shutterstock)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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