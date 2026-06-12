Esta es la carrera mejor pagada en Costa Rica: profesionales con título de bachillerato ganan cerca de ¢1,7 millones

Las personas profesionales en la carrera mejor pagada en Costa Rica cuentan con habilidad para el análisis de datos y la modelación de problemas complejos que requieren un enfoque matemático. Imagen ilustrativa.

En Costa Rica una carrera es la mejor pagada, esto según lo arrojado por el Estudio de seguimiento de personas graduadas de las universidades costarricenses dado a conocer en junio.

Ciencias Actuariales es la carrera mejor remunerada. Sus graduados de bachillerato perciben un salario de ¢1.677.836, según los datos más recientes proporcionados por los profesionales en el 2025 en la encuesta aplicada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare).

El salario ha variado conforme al 2022, cuando el mismo estudio reveló que los actuarios ganaban ¢1,4 millones. En ese momento, Ciencias Actuariales también era la profesión mejor pagada.

Ciencias Actuariales es una carrera impartida únicamente por la Universidad de Costa Rica (UCR) y según el estudio, esta disciplina es una de las más exitosas porque todos los egresados consultados afirmaron tener empleo, trabajar la jornada completa y en una labor afín a lo estudiado.

¿En qué consiste esta carrera?

Anteriormente, Samaria Montenegro Guzmán, directora del Departamento de Matemáticas y Ciencias Actuariales de la UCR, detalló que el Bachillerato y Licenciatura de Ciencias Actuariales consiste en el estudio de los fenómenos demográficos y económicos relacionados con distintos tipos de riesgo.

“Para ello, la persona estudiante recibe una formación en matemáticas, estadística, probabilidad, economía y finanzas, además de desarrollar competencias en el uso de herramientas informáticas para el tratamiento de datos, la modelación de escenarios y la proyección de resultados”, comentó.

Por ello, considera que es ideal que las personas que quieren cursarla tengan una actitud positiva, esencialmente, hacia la matemática, la estadística y la programación.

Entre lo idóneo está que el estudiante tenga capacidad de análisis lógico, pensamiento crítico y buena aptitud para resolver problemas complejos, agregó la académica.

¿Cómo es trabajar en Ciencias Actuariales?

En esta carrera, los profesionales afirmaron trabajar, en promedio, 42 horas semanales. En Costa Rica, la jornada diurna consta de 48 horas a la semana. Un 96% de los actuarios consultados teletrabaja, mientras que el 4% labora presencialmente.

Los tres mayores empleadores de Ciencias Actuariales son: