Ciencias Actuariales es la carrera mejor pagada en Costa Rica: todo lo que debe saber si quiere estudiarla

La carrera de Ciencias Actuariales es la mejor pagada en Costa Rica. Con solo obtener el grado de bachillerato, un profesional en esta área puede ganar ¢1,4 millones.

La información salarial se desprende de la estimación del promedio de salarios de las personas universitarias graduadas entre el 2017-2019, para el año 2021, pero dada a conocer en el 2022 por el Consejo Nacional de Rectores (Conare). Se trata de la información más actual disponible; fue elaborada con la base de datos del Programa Estado de la Nación, empatada con el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Actualmente, esta carrera es impartida únicamente por la Universidad de Costa Rica (UCR) y, en esta nota, le contamos todo lo que debe saber de esta área de estudio más allá de su atractivo salario.

Samaria Montenegro Guzmán, directora del Departamento de Matemáticas y Ciencias Actuariales de la UCR, esclareció todas las dudas alrededor de la carrera que cada vez es más cotizada. Para este 2025, la nota de corte para ingresar a cursarla fue de 706,01 de 800 (la tercera con puntaje más alto); para el 2024, fue de 658,06.

La carrera de Ciencias Actuariales

Montenegro explicó que el Bachillerato y Licenciatura de Ciencias Actuariales consiste en el estudio de los fenómenos demográficos y económicos relacionados con distintos tipos de riesgo.

“Para ello, la persona estudiante recibe una formación en matemáticas, estadística, probabilidad, economía y finanzas, además de desarrollar competencias en el uso de herramientas informáticas para el tratamiento de datos, la modelación de escenarios y la proyección de resultados”, comentó.

Por ello, considera que es ideal que las personas que quieren cursarla tengan una actitud positiva, esencialmente, hacia la matemática, la estadística y la programación.

Entre lo idóneo está que el estudiante tenga capacidad de análisis lógico, pensamiento crítico y buena aptitud para resolver problemas complejos, agregó la académica.

Las personas profesionales en Ciencias Actuariales cuentan con habilidad para el análisis de datos y la modelación de problemas complejos que requieren un enfoque matemático. Imagen ilustrativa. (Shutterstock /Shutterstock)

Tres áreas clave para fortalecer

Sobre las áreas y conocimientos que debería reforzar un estudiante que quiera entrar a estudiar esta carrera, Samaria Montenegro señaló tres que considera son claves: matemáticas, sobre todo funciones, trigonometría y álgebra; comprensión de lectura y razonamiento lógico.

Ofertas de empleo antes de terminar la carrera

Las personas que se gradúen de Ciencias Actuariales podrán trabajar en industrias o instituciones que requieran modelos de riesgo, pues los profesionales están capacitadaos para modelar y cuantificar riesgos en diversos contextos. Principalmente, en el sector de seguros, pensiones, salud, banca y finanzas, detalló Montenegro.

Según dijo, los profesionales en esta carrera egresan “con una base en economía y una sólida formación en matemáticas y estadística aplicada”.

“Además, desarrollan una marcada habilidad para el análisis de datos y la modelación de problemas complejos que requieren un enfoque matemático”, agregó.

Sobre las oportunidades de empleo, la directora del Departamento de Matemáticas y Ciencias Actuariales comentó que en este momento existe una alta demanda de profesionales en el mercado.

“Actualmente muchas personas estudiantes ya tienen ofertas laborales incluso antes de graduarse”, afirmó.