Conozca cómo son las cinco carreras mejor pagadas de Costa Rica

La Licenciatura en Microbiología es una de las carreras mejor pagadas en Costa Rica.

Las cinco carreras mejor pagadas de Costa Rica tienen en común una remuneración que supera ¢1 millón mensual, sin embargo, sus profesionales desarrollan oficios muy diferentes entre sí.

En esta nota le presentamos sus salarios y en qué consiste cada una de estas exitosas áreas de estudio en las que sus graduados consiguen empleo rápidamente.

El dato de remuneraciones se desprende de la estimación del promedio de salarios de las personas universitarias graduadas entre el 2017-2019, para el año 2021, pero dada a conocer en el 2022 por el Consejo Nacional de Rectores (Conare); se trata de la información más actual disponible. Fue elaborada con la base de datos del Programa Estado de la Nación, empatada con el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Bachillerato en Ciencias Actuariales

Esta carrera es la mejor pagada de todas en Costa Rica. Una persona recién graduada puede llegar a ganar ¢1.434.708.

Según la Universidad de Costa Rica (UCR), única casa de enseñanza que imparte esta carrera, “la persona profesional en Ciencias Actuariales posee una sólida preparación en matemática, economía, estadística e informática, que le permite desarrollarse en cualquier institución tanto pública como privada”.

“La persona estudiante recibe una formación en probabilidad, economía y finanzas, además de desarrollar competencias en el uso de herramientas informáticas para el tratamiento de datos, la modelación de escenarios y la proyección de resultados”, comentó Samaria Montenegro Guzmán, directora del Departamento de Matemáticas y Ciencias Actuariales de la UCR.

Es usual que las personas que estudian Ciencias Actuariales tengan ofertas de empleo antes de graduarse de la universidad.

Licenciatura en Ingeniería en computadores

Esta carrera es la segunda mejor pagada del país y los egresados de licenciatura pueden percibir un salario de ¢1.314.970 por mes.

Ingeniería en Computadores es una carrera ofrecida únicamente por el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec). Según esa casa de estudios tiene 100% de empleabilidad.

El Tecnológico de Costa Rica informó que Ingeniería en Computadores (Computer Engineering o C.E.) tiene su fundamento en ciencias y tecnologías que permiten el diseño, construcción, implementación y mantenimiento de componentes de sistemas computacionales tanto en hardware como software.

Según el Tec, esta carrera se ha considerado como una combinación de las Ciencias de la Computación e Ingeniería Electrónica.

“Esta ingeniería participa en proyectos de desarrollo de sistemas computacionales y equipo controlado por computadores”, reseña la universidad en su página web.

Licenciatura en Microbiología

Esta carrera, impartida a nivel público y privado, reporta un salario de ¢1.193.814.

Los egresados de la Universidad de Costa Rica (UCR) afirmaron en el 2021, para la Radiografía 2022 del Consejo Nacional de Rectores (Conare), que los graduados entre el 2017 y 2019 encontraron empleo rapidamente.

Según la UCR, la carrera de Microbiología capacita al profesional para que realice funciones especializadas en el diagnóstico e investigación de laboratorio, en los campos relacionados con bacteriología, virología, micología, hematología, inmunología, inmunohematología, química clínica, toxicología analítica y parasitología.

Licenciatura en Ingeniería del Software

Esta carrera ortoga un sueldo de ¢1.188.651 a sus profesionales.

La Universidad Técnica Nacional (UTN) describe que su propósito es formar profesionales especialistas en la producción de sistemas de software de calidad para la solución de problemas del entorno mundial, mediante una formación direccionada al emprendedurismo e innovación.

“Además, impulsa el campo de diseño de software, por medio de la creación de propuestas innovadoras en el diseño de aplicaciones tecnológicas, programación de plataformas y sistemas informáticos para satisfacer las tendencias de los diversos sectores productivos”, indica la casa de estudios estatal.

Licenciatura en Farmacia

Esta carrera que se ofrece tanto en universidades públicas como privadas, está entre las primeras con mejores salarios. Sus licenciados perciben ¢1.176.309 al mes.

Esta es considerada una carrera exitosa porque, según lo reprotado por estudiantes graduados de universidades estatales entre el 2017 y 2019, tiene tres indicadores que la hacen sobresalir: todos los egresados tienen trabajo, además cumplen una jornada completa (no hay subempleo por horas) y los profesionales laboran en un empleo afín a su carrera.

Según la UCR, esta carrera forma personas profesionales capacitados para desempeñarse en cualquier área del ejercicio de la profesión.

“Durante su formación como farmacéuticos, los estudiantes adquieren conocimientos sobre los medicamentos y las sustancias utilizadas en su fabricación, la tecnología farmacéutica y el control físico químico”, detallan.

Nota de la redactora: en el listado figuran entre las mejores pagadas el Bachillerato en Ciencias de la Computación, con ¢1.207.237 y Licenciatura en Computación, con ¢1.176.579, no obstante, no se describen planes de estudio con esos nombres como tal.