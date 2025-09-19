Embajada de Estados Unidos comunica nuevas reglas para eximirse de entrevista en trámite de visas en Costa Rica

Actualización de Estados Unidos sobre exención de entrevista de visas de no inmigrante arranca desde el 1 de octubre (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

A partir del 1.º de octubre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos aplicará nuevos criterios para determinar cuáles solicitantes de visa de no inmigrante podrían ser elegibles para una exención de la entrevista consular, informó la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica este jueves.

Según la información oficial, todos los solicitantes, incluidos menores de 14 años y mayores de 79, deberán presentarse a una entrevista en persona a la sede diplomática, salvo algunas excepciones.

Anteriormente, los menores de 14 años estaban exentos de asistir a la entrevista consular, incluso si es su primera solicitud, siempre que sus padres tengan una visa válida, que haya sido otorgada por 10 años.

Esta excepción también aplicaba en casos donde el menor reside con un solo progenitor o tutor legal con visa vigente y patria potestad.

LEA MÁS: Así puede perder su visa de Estados Unidos por uso indebido

Sin embargo, ya eso quedó anulado conforme la nueva disposición, reiterada este jueves por la sede diplomática.

¿Quiénes sí están eximidos de entrevista?

Entre los eximidos de esa cita presencial, se encuentran quienes soliciten visas diplomáticas u oficiales, así como ciertos solicitantes de visas A, C, G, NATO o TECRO E-1, y quienes renueven visas B-1, B-2, B1/B2 o H-2A dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento, cumpliendo condiciones específicas.

Para ser elegibles a la exención, los solicitantes deben:

Realizar la solicitud en su país de nacionalidad o residencia habitual (excepto visas diplomáticas u oficiales).

No haber recibido previamente una denegación de visa, salvo que esta haya sido superada o eximida.

No presentar ninguna inelegibilidad aparente o potencial.

La Embajada enfatizó que los funcionarios consulares mantienen la facultad de solicitar entrevistas en persona según corresponda, y recomendó revisar los sitios electrónicos oficiales para información actualizada sobre requisitos, procedimientos y estado de los servicios consulares.