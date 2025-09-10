El País

Estados Unidos denuncia desaparición de médico costarricense en Nicaragua

Estados Unidos denuncia la desaparición de un médico con doble nacionalidad en Nicaragua y responsabiliza al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo

Por AFP
En la imagen el médico Yerri Estrada, desaparecido en Nicaragua
Yerri Estrada, de 30 años, es un médico con doble nacionalidad. Estados Unidos denunció su desaparición en Nicaragua y responsabiliza al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense/Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense)







