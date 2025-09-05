El Mundo

Nicaragua inicia transición anticipada del poder de Daniel Ortega a Rosario Murillo

AFP presenta diferentes puntos que explican la consolidación del poder de la copresidenta Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega

Por AFP

Ciudad de Guatemala, Guatemala. La muerte de dos opositores presos en Nicaragua encendió las alarmas de exiliados y defensores de los derechos humanos, que atribuyen esta nueva “era represiva” a una transición anticipada del poder de un enfermo Daniel Ortega a su esposa Rosario Murillo.








Daniel OrtegaRosario MurilloNicaraguaTransición
