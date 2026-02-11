Esta es la multa por ingresar su vehículo a la playa en Costa Rica

Ingresar carros o motos a la playa cuesta ¢61.000 y solo se permite con autorización especial o en casos de emergencia.

En la recta final de las vacaciones y a pocos días del inicio del curso lectivo 2026, las autoridades intensificaron el llamado a respetar las normas en las zonas costeras del país. El aumento de paseos familiares y visitas a la playa elevó también algunas conductas indebidas.

Entre ellas destaca el ingreso de vehículos a la zona de arena, una práctica que la Policía de Tránsito recordó como ilegal y peligrosa. La institución advirtió que esta acción expone a bañistas a riesgos graves y conlleva sanciones económicas y administrativas.

La multa por meter el vehículo a la playa es de ¢61.000, según recordó la Policía de Tránsito ante el aumento de paseos.

El subdirector de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez Agüero, explicó que la zona de playa es exclusiva para peatones. Indicó que el ingreso de motocicletas o carros expone a bañistas, incluidos niños y adultos mayores, a atropellos o golpes.

Según detalló, una motocicleta estacionada sobre arena puede caer y lesionar a una persona. También advirtió que la mufla caliente de un vehículo representa un peligro inmediato para menores que se acerquen.

La institución recalcó que la Ley de Tránsito, en su artículo 133, solo permite el ingreso de automotores con autorización de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. También se autoriza en casos de emergencia o para introducir y sacar embarcaciones, así como para retirar productos de pesca con los permisos respectivos.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía reportar cualquier incumplimiento al 9-1-1. Asimismo, recomendaron no permanecer en las zonas donde operan embarcaciones o donde lanchas recogen y dejan pasajeros, con el fin de reducir riesgos.