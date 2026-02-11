El País

Esta es la multa por ingresar su vehículo a la playa en Costa Rica

Con el aumento de paseos en playas, las autoridades recuerdan las consecuencias legales y los riesgos que enfrenta quien conduzca sobre la arena

Por Silvia Ureña Corrales
Ingresar carros o motos a la playa cuesta ¢61.000 y solo se permite con autorización especial o en casos de emergencia.
Ingresar carros o motos a la playa cuesta ¢61.000 y solo se permite con autorización especial o en casos de emergencia. (MOPT/MOPT)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

