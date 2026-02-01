El País

¿Es irregular que las tulas electorales viajen en vehículos con signos de un partido? TSE responde tras incidente reportado en redes sociales

Usuaria reportó presencia de una tula en un vehículo con propaganda electoral de Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Esta imagen circuló el sábado en redes sociales. Los usuarios reportaron que una tula con material electoral estaba en un camión con signos externos de Laura Fernández.
Esta imagen circuló el sábado en redes sociales. Los usuarios reportaron que una tula con material electoral estaba en un camión con signos externos de la candidata Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (Foto: Redes sociales/Foto: Redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Laura FernándezTSEPPSTula electoral
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.