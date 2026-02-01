¿Es irregular que las tulas electorales viajen en vehículos con signos de un partido? TSE responde tras incidente reportado en redes sociales

Esta imagen circuló el sábado en redes sociales. Los usuarios reportaron que una tula con material electoral estaba en un camión con signos externos de la candidata Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano

Una publicación en redes sociales generó inquietud el sábado 31 de enero, luego de que una usuaria denunciara la presencia de una tula electoral —el saco de lona o bolsa de seguridad que lleva el material de una junta receptora de votos— en un camión y sin supervisión.

En el mismo, había signos externos de Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPS).

La alerta surgió a partir de una fotografía difundida en la red social X por el perfil @criiisfallas, en la que se afirmaba: “Durante la mañana mientras iba a la feria nos percatamos que había una Tula SOLA en un camión 🥺😳”.

En el mismo mensaje, la usuaria pidió llamar al 911 en caso de que se detectaran otros hechos similares y cuestionó que una tula pudiera estar en un vehículo con publicidad política.

Tras la denuncia, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó que mantiene un seguimiento permanente sobre todas las tulas entregadas en el país, con control de ubicación y de las personas con acceso a ellas.

“El TSE mantiene seguimiento de todas las tulas que se entregan en el país: conocemos su ubicación y quiénes tienen acceso a ellas.

“Sobre este específico incidente, con la intermediación de la Fuerza Pública y en presencia de nuestra asesora electoral, se levantó el acta correspondiente y se procedió al resguardo del material electoral”, informó el organismo.

El Tribunal añadió que, luego de la verificación, se determinó que el material no fue vulnerado.

Además, el TSE aclaró que la presencia de símbolos o divisas partidarias durante el traslado del material no constituye, por sí sola, una irregularidad, debido a la integración de las juntas .

“Es importante aclarar que las personas integrantes de las Juntas Receptoras de Votos en todo el país son, en su mayoría, miembros de partidos políticos. Por esta razón, pueden portar divisas partidarias, incluso durante el traslado del material electoral”, indicó.

El máximo órgano insistió en que el proceso electoral cuenta con medidas de control para garantizar transparencia y seguridad.

“El TSE protege la voluntad popular con rigor y compromiso. Por ello, en cada etapa del proceso electoral se toman medidas para garantizar la transparencia y se activan diferentes mecanismos de seguridad que blindan las elecciones por medio de controles cruzados”, concluyó.