¿Es adulto mayor y necesita ayuda para su casa? Estos son los requisitos para obtener el bono especial del Banhvi

El bono especial para adultos mayores ayuda a quienes tienen bajos ingresos y no poseen vivienda en Costa Rica.

En Costa Rica, el bono de vivienda especial para adultos mayores está destinado a personas de 65 años o más que no tienen casa propia y poseen ingresos limitados.

Según datos del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), desde la creación del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, se han otorgado 30.118 subsidios, con una inversión superior a los ¢171.051 millones.

Este beneficio se enmarca en el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y representa un derecho para los adultos mayores, conforme lo establece la legislación vigente.

¿Quiénes pueden solicitar este bono?

Los adultos mayores que deseen aplicar a este programa deben cumplir con estos requisitos:

Tener 65 años o más , ya sea como persona sola o en pareja.

, ya sea como persona sola o en pareja. Presentar certificación de condición de Persona Adulta Mayor, emitida por la entidad autorizada donde se tramite el bono.

de condición de Persona Adulta Mayor, emitida por la entidad autorizada donde se tramite el bono. Si se trata de mejoras, ampliaciones, reparaciones o terminación de vivienda , se necesita una certificación del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) .

, se necesita una certificación del . En los casos de compra de lote y construcción , construcción en lote propio o compra de casa existente , se requiere un estudio social elaborado por un profesional calificado .

, o , se requiere un . No tener casa propia ni más de una propiedad.

No haber recibido anteriormente otro bono habitacional, ya que solo se entrega una vez.

Tener un ingreso familiar menor a ¢476.874 mensuales.

Ser costarricense o contar con residencia legalizada.

o contar con Realizar el proceso a través de entidades autorizadas por el Banhvi y entregar los documentos solicitados.

¿Cómo se puede utilizar este bono?

El subsidio cubre diversas necesidades relacionadas con la vivienda. Las modalidades más frecuentes incluyen:

Construcción en lote propio

Compra de lote y construcción

Mejoras, reparaciones, ampliaciones o terminación de vivienda

Compra de vivienda existente

Segunda vivienda

LEA MÁS: ¿Cómo solicitar un bono del Banhvi para reparar o ampliar su vivienda? Reciba hasta ¢9.300.000

¿Dónde se han otorgado más bonos?

Aunque el bono se distribuye en todo el país, las provincias con mayor cantidad de beneficiarios adultos mayores son:

San José : 6.341 subsidios.

: 6.341 subsidios. Limón : 6.198 subsidios.

: 6.198 subsidios. Puntarenas: 4.605 subsidios.

El programa favorece especialmente a quienes tienen menores ingresos, pues 25.326 de los bonos han sido otorgados a adultos mayores cuyo ingreso mensual no supera los ¢476.874.

¿Dónde hacer el trámite para el bono de vivienda?

Los adultos mayores interesados deben acudir a una de las entidades autorizadas por el Banhvi para iniciar el proceso. La información completa está disponible en el sitio web www.banhvi.fi.cr.