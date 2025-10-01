El País

¿Es adulto mayor y necesita ayuda para su casa? Estos son los requisitos para obtener el bono especial del Banhvi

El bono permite construir, comprar o mejorar vivienda si cumple con edad, ingreso y situación legal en el país

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
BANHVI tiene 5.000 bonos disponibles para construir, comprar o mejorar vivienda. El subsidio se gestiona por entidades autorizadas.
El bono especial para adultos mayores ayuda a quienes tienen bajos ingresos y no poseen vivienda en Costa Rica. (Banhvi/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaBono de viviendaAdultos mayoresBanhvi
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.