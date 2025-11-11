El País

Encuesta de UCR expone amplio rechazo ciudadano al uso de la pauta estatal para castigar o premiar medios de comunicación

Quienes aprueban la gestión presidencial son más propensos a justificar el uso de la pauta estatal para premiar o castigar a los medios.

Por Sebastián Sánchez
El chinaoke de los EBAIS dolió bastante, en especial por la situación con la CCSS y Marta Esquivel. Foto: Tomada de redes.
La Sala Constitucional condenó a dos instituciones públicas por tomar represalias contra el programa El Chinamo de Teletica, en diciembre del 2024, debido al contenido crítico hacia el gobierno.







