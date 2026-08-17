En media hora, el agua inundó su casa y le llegó hasta la cintura. Vecina de El Estero de Sarapiquí afirma que esta ‘ha sido la más grande’ del año

Aproximadamente 23 familias de El Estero en Puerto Viejo de Sarapiquí sufrieron por el paso de la onda tropical N.° 32 en por Costa Rica.

Vecinos de la comunidad denuncian que no tienen agua potable desde la mañana del domingo. Hasta hoy comienza a bajar el agua, pero en algunas viviendas el nivel aún supera la cintura.

Emilia Mora Herrera, vecina de la comunidad asegura que en el transcurso de este año han sufrido al menos cinco inundaciones grandes y su casa suele quedar anegada.

“De estas cinco que han pasado (inundaciones de este año), esta ha sido la más grande”, expresó Mora con el agua por arriba de sus rodillas.

Relató que las fuertes lluvias cayeron durante todo el sábado y la madrugada del domingo. Alrededor de las 8 a. m., de 16 de agosto, su hermano la llamó para alterlarla sobre la crecida del río Sarapiquí y un cauce más pequeño que pasa justo por detrás de su casa.

En cuestión de media hora, el agua ya se había colado por su vivienda y alcanzaba su cintura.

En El Estero, los vecinos comenzaron a colocar sus pertenencias y a sus perros en segundas plantas para protegerlos del agua. Poco antes del mediodía, el agua había bajado unos 40 centímetros.

En el Estero, en Puerto Viejo de Sarapiquí, todavía hay viviendas inundadas. (Alonso Te/Alonso Tenorio)

No bajar la guardia

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indicó que aunque las condiciones atmosféricas han mejorado, no hay que bajar la guardia porque hay 61 cantones en alerta amarilla y 12 en alerta naranja.

La CNE señaló que en las próximas horas continuarán una articulación de todas las instituciones para recuperar servicios esenciales como agua y electricidad en ciertas zonas.

En el Estero, este lunes está soleado, pero llueve en la montaña por lo que los residentes del lugar esperan lluvias en la tarde y noche.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) agregó que este lunes entra la onda tropical N.° 33 al país.