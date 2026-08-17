El País

En media hora, el agua inundó su casa y le llegó hasta la cintura. Vecina de El Estero de Sarapiquí afirma que esta ‘ha sido la más grande’ del año

Vecinos denuncian que todavía carecen de agua potable

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Por Natalia Vargas y Marianela Arias Vilchez
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NacionalesInundaciones
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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