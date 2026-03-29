El País

En esto se enfocaría ministro de Educación para mitigar rezago educativo en caso de continuar en el cargo

Aunque Leonardo Sánchez Hernandez afirmó que ‘sería un honor’ continuar como jerarca del MEP, todavía no se ha anunciado si permanecerá en el puesto. Este sería su norte si sigue en ese despacho.

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Por Fernanda Matarrita Chaves
11/03/2026, San José, Ministerio de Educación, entrevista con el ministro de Educación Leonardo Sánchez Hernández.
Leonardo Sánchez Hernández, ministro de Educación, considera que sería 'un honor' continuar al frente del MEP por cuatro años más. (Jose Cordero/José Cordero)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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