En esto se enfocaría ministro de Educación para mitigar rezago educativo en caso de continuar en el cargo

Leonardo Sánchez Hernández, ministro de Educación, considera que sería 'un honor' continuar al frente del MEP por cuatro años más.

Ante la realidad de rezago que vive el sistema educativo costarricense, el actual jerarca del Ministerio de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, respondió en qué se enfocaría en caso de ser designado en el mismo puesto en el próximo gobierno de Laura Fernández Delgado.

El 3 de marzo, luego de que se le consultara si quería continuar al frente del MEP, Sánchez afirmó que “para cualquier ministro” sería un honor continuar en las diferentes carteras durante la administración 2026-2030.

En un escenario hipotético, el jerarca se refirió a los ejes en los que se enfocaría si continúa como el jerarca de Educación. El economista asumió el puesto en febrero del 2025 y terminaría su gestión a inicios de mayo.

Sánchez recordó su plan de trabajo, el primero que se conoció, casi tres años después de que iniciara esta administración, tras la ausencia del documento de la Ruta de la Educación de Anna Katharina Müller, que nunca fue publicado.

Sánchez aseguró que su enfoque principal seguirá siendo el fortalecimiento de la lectoescritura y las matemáticas, áreas en las que los escolares y colegiales tienen vacíos y que arrastran hasta la universidad, según han reportado instituciones públicas y privadas.

“Entonces, esa seguirá siendo la principal estrategia y que si usted ve el plan de gobierno de la presidente electa, el tema del reforzamiento de la lectoescritura y matemática está ahí plasmado y ese va a seguir siendo mi horizonte, mi eje de trabajo principal. Pero no es tan fácil como decir, yo recupero los aprendizajes en matemáticas y en español solo con un plan”, afirmó.

El ministro resaltó que el plan va de la mano de capacitación docente. Antes del inicio del curso lectivo, los docentes recibieron dos semanas de talleres, entre los temas abordaron cómo reforzar los aprendizajes, el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el aula, entre otros.

La capacitación sobre IA se incluyó luego de que la Encuesta Internacional de Enseñanza y Aprendizaje (Talis, por sus siglas en inglés), elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y aplicada a 3.423 docentes costarricenses de III Ciclo, reveló que el 52% de estos educadores ya utilizaban inteligencia artificial en las aulas.

“El reforzamiento o la recuperación de los aprendizajes en la lectoescritura y matemáticas debe ir de la mano con la inteligencia artificial”, agregó.

Aún no se conoce cómo los talleres impartidos a los profesores impactarán al estudiantado.

Entre los ejes que Sánchez también priorizaría en otra gestión, están mejoras en infraestructura y en la tecnología.

“Ahora, yo no puedo hablar de eso (fortalecimiento de lectoescritura y matemáticas) sin reforzar la infraestructura y lo asociado o complementario de la infraestructura, la conectividad, las computadoras y demás”, comentó.

Otro ministro de Educación

En caso de que quien asuma el cargo sea otra persona, Leonardo Sánchez dice que esperaría que continúe con los ejes que planteó al inicio de su gestión y que, agrega, fueron consensuados con muchos sectores al detectar una necesidad en esas áreas.

El ministro espera que el fortalecimiento de la lectoescritura y las matemáticas, así como de la educación técnica se sigan trabajando durante los próximos cuatro años. Así como la expansión del Programa de Formación Tecnológica, el abordaje en casos de violencia, entre otros.

“Es decir, si el estudiante no quiere ir al sistema educativo porque le da miedo estar ahí, porque puede ser agredido, es un estudiante que no va a aprender y es un docente que no va a enseñar, porque nadie aprende o enseña con miedo”, aseguró.