El País

Ministro de Educación se refiere a comentario de Leslye Bojorges, quien se proyecta como posible jerarca del MEP

Diputado afirmó que, durante la administración de Laura Fernández, se vería al frente de la cartera de Educación o del INA

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
El ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, hizo un comentario referente a la proyección de Leslye Bojorges de llegar al MEP en el próximo gobierno.
El ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, hizo un comentario referente a la proyección de Leslye Bojorges de llegar al MEP en el próximo gobierno. (Archivo LN/Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MEPLeonardo SánchezLeslye Bojorges
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.