Ministro de Educación se refiere a comentario de Leslye Bojorges, quien se proyecta como posible jerarca del MEP

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, hizo un comentario referente a la proyección de Leslye Bojorges de llegar al MEP en el próximo gobierno.

Leonardo Sánchez Hernández, jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), se refirió a lo expresado por el diputado independiente Leslye Bojorges, quien comentó que en el próximo gobierno de Laura Fernández, él se vería como jerarca del MEP o del INA.

Ante una consulta de La Nación luego de lo dicho por Bojorges, Sánchez comentó que en este país todas las personas cuentan con la libertad de tener opiniones y proyecciones.

“La única persona que puede nombrar ministros y viceministros es el presidente y en este caso, la presidenta electa”, comentó.

La aspiración de Bojorges se conoció recientemente, luego de que en el programa El Octavo Mandamiento del canal ¡OPA!, se le consultara en qué puesto se vería en el próximo gobierno.

“Yo soy educador de formación, me parece que en algo que tenga que ver con educación (...), Conozco perfectamente el MEP, las 27 direcciones regionales y las oficinas centrales. Ahí podría hacer una gran labor porque conozco muy bien... en el INA, algo que tenga que ver con educación”.

Bojorges renunció recientemente al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC): posteriormente le dio su adhesión a Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

¿Leonardo Sánchez quiere continuar como ministro del MEP?

El jerarca, quien suma un año como ministro de Educación, también respondió a si se ve frente al MEP en el próximo gobierno que inicia en mayo y que da continuidad al chavismo.

“Yo voy a estar donde el país me necesite y donde yo crea que puedo aportar. El tema de la educación es un tema para el que tengo vocación; puedo aportar, pero eso solo lo va a determinar la persona que puede nombrar los ministros que es la presidenta (electa)”, aseguró.

Sobre si aceptaría continuar como ministro del MEP, el jerarca no lo confirmó ni lo descartó.

“Voy a estar donde el país me necesite y la educación es un tema que me importa mucho”, dijo.

Con información del periodista Sebastián Sánchez