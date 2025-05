Ministro del MEP presentará plan de trabajo luego de tres años sin conocerse la Ruta de la Educación

El jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez Hernández, afirmó que presentará un plan de trabajo la próxima semana, esto luego de tres años sin que se conociera el documento de la Ruta de la Educación que Anna Katharina Müller nunca reveló.

El 5 de mayo, la hoy exministra aseguró que no presentó el documento de la ruta “porque no le dio la gana”. Consultado el jerarca, quien asumió el rol el 1.° de febrero, sobre si tenía el documento de la Ruta de la Educación y que si iba a presentarlo, él aseguró que va a dar a conocer uno pero no el de la ruta, sino su plan y estrategia de trabajo.

Sánchez afirmó que su plan va a ser público y que se va a subir a la página web del Ministerio de Educación Pública. Este sería el primer documento con una estrategia de trabajo del MEP que se conocería durante este gobierno.

En febrero del 2023, Müller presentó casi 60 diapositivas en las que se refería a una ruta de la educación 2022-2026 pero nunca presentó en event público las metas, la metodología, el fundamento técnico, el cronograma y el presupuesto de la misma.

“Voy a presentar un documento la próxima semana, voy a hablar con la comisión de educación de la Asamblea Legislativa porque me gustaría presentarlo ahí (...)”, comentó Sánchez.

A mediados de febrero, Sánchez se desmarcó de la polémica Ruta. En entrevista con La Nación, la calificó como “la metodología” de su antecesora y aseguró que durante sus 15 meses al frente de la institución tendrá un plan de trabajo al que no le puso nombre.

Leonardo Sánchez Hernández afirmó que persentará un documento con su plan de trabajo. Esto ocurriría tras tres años sin que el MEP presentará el documento de la ruta de la educación. (Jose Cordero/José Cordero)

16 temas para abordar en un año

En el año que le queda a este gobierno, Sánchez señaló que su estrategia abordaría 16 temas. Entre ellos mencionó la recuperacion de aprendizajes en lectoescritura y matemáticas; el tema de recursos tecnológicos y la capacitación docente.

“Hoy es un tema importante de discusión, cómo las universidades nos pueden apoyar en estos niveles de lectoescritura y matemáticas, no solo desde las facultades, sino con trabajo comunal universitario. Al final de cuentas formar buenos estudiantes en secundaria son estudiantes que van para las unviersidades”, comentó Sánchez este 27 de mayo luego de la primera reunión en de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

El ministro agregó que espera que más allá de definir un monto, de la negociación salgan productos para recuperar el nivel educativo “que todos esperamos para el país”.

‘No me dio la gana’

Anna Katharina Müller, quien renunció al ministerio de Educación el 29 de enero, volvió a aparecer públicamente el 5 de mayo durante la manifestación de simpatizantes del presidente Rodrigo Chaves en la que participaron cientos de personas para apoyar al mandatario, durante su informe de labores en la Asamblea Legislativa.

Esa vez, la exjerarca admitió que “no le dio la gana publicar la Ruta de la Educación”.

Anna Katherina Müller hizo revelación sobre la ruta de la educación

Desde el Anfiteatro de la Plaza de la Democracia, en San José, y con micrófono en mano, Müller aseveró: “Me siento muy orgullosa de haber escuchado todos los logros que dejamos en el Ministerio de Educación. Porque don Rodrigo Arias no sabe, pero la ruta sí existe, solo no me dio la gana publicarla, para que ellos la despedacen”.

