El País

Empresarios piden a gobierno evitar exclusión económica de oferentes al adjudicar frecuencias de radio y TV

Uccaep pidió a autoridades actuar con rigor técnico y no imponer costos excesivos para asegurar competencia efectiva

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Radio y televisión, antenas
UCCAEP llamó a revisar el proceso de asignación de frecuencias para evitar exclusiones por costos excesivos y garantizar condiciones equitativas. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UccaepSubasta de frecuenciasSubasta radio tvSutelGobierno
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.