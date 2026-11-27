El servicio de difusión Actualizaciones oficiales Embajada de Israel en Costa Rica remitió este viernes a medios de prensa una carta del grupo no gubernamental United Nations Watch (UN Watch), que respalda la decisión de Costa Rica de impedir el ingreso de Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.

La misiva dirigida a la presidenta, Laura Fernández Delgado, tiene fecha de hoy y la firma Hillel C. Neuer, director ejecutivo de UN Watch quien la felicita por la decisión.

UN Watch sostiene que Albanese supuestamente justifica y legitima el terrorismo, hace causa común con el régimen iraní y que sus declaraciones son utilizadas por organizaciones como Hamás, Hezbolá y el Frente Popular para la Liberación de Palestina para respaldar sus posiciones.

UN Watch es una organización de incidencia política proisraelí que denuncia lo que considera expresiones anti-israelíes en la ONU y en eventos patrocinados por el organismo.

Francesca Albanese ha denunciado que Israel comete genocidio en Gaza. (FRANCESCO MILITELLO MIRTO/NurPhoto via AFP)

UN Watch afirma que la jurista italiana Albanese no viajó a Costa Rica en una misión oficial de Naciones Unidas, sino para recibir una distinción académica privada: el doctorado honoris causa que tiene previsto entregarle la Universidad de Costa Rica (UCR).

Dicho evento se está realizando en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca, aunque la relatora de la ONU participa desde el Aeropuerto Juan Santamaría.

La ONG también dice que Costa Rica tiene derecho a decidir quién ingresa a su territorio cuando existan razones fundadas para considerar que su presencia compromete la seguridad pública.

Por su parte, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, felicitó a Costa Rica en su cuenta de X por retener a Albanese.

“Quien aprovecha el mandato que le ha otorgado la ONU para difundir una propaganda repugnante, legitimar a organizaciones terroristas, profanar la memoria de los seis millones de judíos asesinados en el Holocausto y difamar sin cesar a Israel y a Estados Unidos debe asumir las consecuencias de sus actos”, afirma el diplomático.

אני מברך את ממשלת קוסטה ריקה על החלטתה למנוע את כניסתה של ״דווחית״ האו״ם פרנצ׳סקה אלבנזה, למדינה.



מי שמנצל את המנדט שניתן לו מטעם האו״ם כדי להפיץ תעמולה נתעבת, להעניק לגיטימציה לארגוני טרור, לחלל את זכרם של ששת מיליון היהודים שנרצחו בשואה ולהכפיש ללא הרף את ישראל ואת ארה״ב, צריך… — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) November 27, 2026

Francesca Albanese es cuestionada por Israel por sus reiteradas denuncias sobre las actuaciones del Estado de Israel en los territorios palestinos.

Desde su informe de marzo de 2024 y en pronunciamientos posteriores, la relatora ha señalado que Israel ha cometido genocidio y desplazamientos forzados en la Franja de Gaza, así como una ocupación y presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados, incluyendo Cisjordania.

Respaldo del alto comisionado de la ONU

La distribución de la carta ocurrió menos de tres horas luego de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestara su total apoyo a Albanese y su profunda preocupación por la decisión costarricense.

Como informó La Nación este viernes, Türk consideró que la medida resulta difícil de conciliar con el compromiso histórico de Costa Rica con los derechos humanos.

“Instamos a las autoridades a reconsiderar la situación con urgencia y a permitir su entrada”, expresó el alto funcionario en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X.

Albanese, por su parte, rechazó las referencias a supuestos vínculos con el terrorismo y respondió al alto comisionado que defender los derechos humanos no constituye terrorismo.

La carta de Neuer distribuida por la sede diplomática no constituye una determinación judicial sobre las acusaciones que formula contra Albanese ni es vinculante para la ONU.

Grupo de activismo pro-Israel

UN Watch se presenta como una organización no gubernamental fundada en 1993, con sede en Ginebra, Suiza, cuya misión consiste en supervisar el desempeño de las Naciones Unidas conforme a los principios de su propia Carta.

Sin embargo, no es una dependencia de Naciones Unidas ni representa sus posiciones oficiales.

Neuer, un abogado canadiense-israelí, sí participa habitualmente en sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y actúa como principal portavoz del grupo.

Aunque jurídicamente se declara independiente de cualquier Estado, UN Watch mantiene un marcado enfoque de defensa de Israel y de cuestionamiento a las posiciones de organismos de Naciones Unidas que considera contrarias a ese país.

Por ejemplo, su rechazo a las acusaciones de genocidio y apartheid contra Israel y críticas al reconocimiento de Palestina como Estado observador no miembro de las Naciones Unidas.

Este último estatus fue otorgado a Palestina mediante la resolución 67/19 de la Asamblea General, aprobada en noviembre de 2012.