El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó este viernes su preocupación por la decisión del gobierno costarricense de impedirle el ingreso al país de Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.

Türk calificó la decisión como motivo de “profunda preocupación” y también se refirió a Costa Rica en el tema de derechos humanos en el marco de este incidente ocurrido el jueves.

La Sala Constitucional emitió una medida cautelar que frenó el jueves la inminente expulsión de Albanese mientras se resuelve el recurso de hábeas corpus interpuesto ayer mismo. Ella permanece por ahora en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Alajuela.

“Esto resulta difícil de conciliar con el compromiso de larga data de Costa Rica con los derechos humanos . Instamos a las autoridades a reconsiderar la situación con urgencia y a permitir su entrada”, lamentó Türk.

La declaración fue publicada en la cuenta oficial de Türk en la red social X, a las 5:14 a. m. de este viernes.

El alto funcionario de Naciones Unidas indicó que la negativa de ingreso se fundamentó en supuestas razones de seguridad nacional y pidió a las autoridades costarricenses reconsiderar urgentemente la medida y permitir la entrada de Albanese.

Albanese respondió al este viernes al mensaje del alto comisionado y agradeció su respaldo.

En su respuesta, ella expresó la esperanza de que el Gobierno costarricense le permita ingresar, también en reconocimiento al trabajo que realizó la UCR para preparar la ceremonia de investidura.

Además, rechazó las referencias a supuestos vínculos con el terrorismo que, según ella, han difundido las autoridades.

“Dejen también de difundir disparates sobre una supuesta conexión con el terrorismo. Defender los derechos humanos no es terrorismo”, escribió la relatora en inglés en respuesta a Türk.

UN Human Rights Chief @volker_turk deeply concerned by denial of entry to Francesca Albanese, Special Rapporteur on the occupied Palestinian territory, at Costa Rica airport on claimed national security grounds. This is difficult to reconcile with Costa Rica’s longstanding… — UN Human Rights (@UNHumanRights) November 27, 2026

La posición de Türk se conoció un día después de que la Dirección General de Migración y Extranjería rechazara el ingreso de Albanese al territorio nacional, cuando llegó al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría procedente de Francia.

La funcionaria había viajado por invitación de la Universidad de Costa Rica (UCR), que tenía programado entregarle este viernes el título de doctora honoris causa.

La Rectoría universitaria solicitó explicaciones formales al Gobierno sobre los fundamentos jurídicos de la decisión.