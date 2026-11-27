El canal 15 de la Universidad de Costa Rica está transmitiendo en sus página web y sus redes sociales la ceremonia de entrega de un doctorado honoris causa de esa casa de estudios a Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los territorios palestinos que se encuentra retenida en el aeropuerto Juan Santamaría.

Albanese, abogada italiana especializada en derechos humanos, dará su discurso por medio de una videollamada. Siga acá la transmisión en vivo.

También se emite por el canal Quince UCR.