El País

Elecciones 2026: Alajuela empieza a calentar tras lento inicio de jornada

Hasta las 8:30 a. m. de este domingo, las calles alajuelenses las llenaban fantasmas; ahora, los principales centros se llenan de votantes de todas las edades

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
01/02/2026 recorrido, recorrido de ambiente en el día de las Elecciones 2026. Instituto de Alajuela
El centro de Alajuela recibió pocos votantes al inicio de la jornada electoral de este domingo, pero las escuelas empezaron a llenarse pasadas las 9 a. m. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Alajuela
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.