Elecciones 2026: Alajuela empieza a calentar tras lento inicio de jornada

El centro de Alajuela recibió pocos votantes al inicio de la jornada electoral de este domingo, pero las escuelas empezaron a llenarse pasadas las 9 a. m.

Pasadas tres horas desde la apertura de las urnas electorales, distintos puntos del centro de Alajuela comienzan a poblarse de votantes en las elecciones nacionales 2026, luego de una mañana lenta en la que las calles parecían transitadas solo por fantasmas.

La baja afluencia se hizo evidente en centros de votación como el Instituto de Alajuela, la Escuela Timoleón Morera Soto y la Escuela Maurilio Soto Alfaro. En algunos de ellos, incluso, los voluntarios de distintos partidos políticos todavía armaban los toldos a las 8:30 a. m.

Costarricense que votó por primera vez: 'Me preparé para estas elecciones informándome'

Fue hasta que el sol empezó a imponerse que el movimiento se volvió más visible: algunos vehículos ya circulan con banderas partidarias y los comercios levantan sus cortinas de forma paulatina.

Entre los votantes más jóvenes figura Sebastián Ávila, de 18 años, quien ejerció su derecho al sufragio por primera vez la mañana de este domingo. “Hay que vivir la fiesta de la democracia, no a la continuidad (...). Tengo la espinita de la política desde niño”, comentó el joven, al asegurar que, para definir su voto, observó los debates presidenciales y estudió los planes de gobierno.

Este 1.º de febrero, Alajuela es la segunda provincia con mayor cantidad de diputaciones en disputa, con 12 curules, solo por detrás de San José, que elige 18.