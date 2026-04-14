El País

El desafío de Andrea Picado: recibir Keytruda en la CCSS tras un largo proceso burocrático

Su padre debió insistir para que la CCSS le negara la inmunoterapia por escrito; ¿por qué?

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Por Juan Fernando Lara Salas y Natasha Cambronero
Víctor Picado besa a su hija Andrea diagnosticada con cáncer de mama triple negativo. Fue él quien pasó casi un mes recorriendo pasillos del Hospital San Juan de Dios para conseguir el papel que le permitiría a Andrea interponer el recurso de amparo que terminó abriéndole el acceso al tratamiento.
Víctor Picado besa a su hija Andrea, diagnosticada con cáncer de mama triple negativo. Fue él quien pasó casi un mes recorriendo pasillos del Hospital San Juan de Dios para conseguir el papel que le permitiría a Andrea interponer el recurso de amparo que terminó abriéndole el acceso al tratamiento con Keytruda. (Andrea Picado Zamora/Cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

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