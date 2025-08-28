¿El feriado del 31 de agosto se traslada y es de pago obligatorio? Esto dice la ley

Este domingo es feriado en Costa Rica. Le contamos si deben pagarle aunque no trabaje o si lo convocan a laborar.

Este domingo 31 de agosto, se conmemora en Costa Rica el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense.

Aunque es un feriado nacional, no es de pago obligatorio, lo que significa que su aplicación depende de las condiciones laborales de cada persona.

LEA MÁS: Centroamérica estrena su primera gran estación de carga rápida para vehículos eléctricos

Para quienes tienen contratos con pago mensual o quincenal, los feriados ya están incluidos en el salario. Si ese día no se trabaja, no se genera un pago adicional. Si se labora, debe pagarse un salario sencillo adicional, lo que equivale a un pago doble. Las horas extra deben cancelarse a tiempo y medio, calculadas sobre el valor de la hora doble.

En contratos con pago por hora, por día o semanal en actividades no comerciales, si la persona no trabaja el domingo, no se le debe ningún pago. Si trabaja, se debe pagar únicamente la jornada sencilla. Las horas extra se pagan a tiempo y medio sobre el valor ordinario de la hora.

Rebeca Artavia, socia de BDS Asesores, explicó que, aunque no es feriado obligatorio, el empleador puede requerir a una persona trabajar ese día si existen razones objetivas o si la naturaleza del negocio así lo exige.

Además, si el domingo es el día usual de descanso y no se labora, no hay obligación de pago adicional ni de compensación posterior.

Si se trabaja, se aplican las condiciones ya descritas según el tipo de relación laboral.

LEA MÁS: Esta beca le da hasta ¢3 millones para terminar su tesis en ciencia o tecnología: así puede acceder a los fondos

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.