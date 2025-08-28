El País

¿El feriado del 31 de agosto se traslada y es de pago obligatorio? Esto dice la ley

El Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense se celebrará el domingo 31 de agosto

Por Jailine González Gómez
Este domingo es feriado en Costa Rica. Le contamos si deben pagarle aunque no trabaje o si lo convocan a laborar. (Alonso Tenorio)







Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

