El calvario de Faber-Castell al donar una propiedad donde Costa Rica mantuvo a 200 inmigrantes encerrados sin haber cometido delitos

Donación humanitaria de Faber-Castell devoró dos años entre trabas y tensiones para quedar envuelta en un escándalo por detención ilegal de migrantes deportados

Por Juan Fernando Lara Salas
Salvador, who were held in a maximum security prison, alleging, without evidence, that they were members of the Tren de Aragua criminal gang. (Photo by Armando ACEVEDO / AFP)
Complejo de la antigua fábrica de Faber-Castell en un terreno de 73.130 metros cuadrados en Corredores (Puntarenas). Según su asiento registral, formalizado el 7 de mayo de 2018, la naturaleza del terreno está restringida exclusivamente a un "proyecto de atención de migrantes y unificación de operaciones migratorias y humanitarias". (ARMANDO ACEVEDO/AFP)







