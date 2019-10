Pese al acuerdo alcanzado con el Gobierno, tras la marcha del pasado martes 22 de octubre, este grupo estudiantil no depuso su bloqueo. Según dijeron a los policías, no estaban de acuerdo con el pacto y no se sentían representados por la Federación de Estudiantes de la UNA (Feuna), grupo que tuvo representación en la reunión en Casa Presidencial.