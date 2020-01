“A la fecha, la UNED no ha realizado acciones específicas sobre esta materia (generación de recursos propios). Lo expuesto, aunado a la coyuntura fiscal del país, tiende a generar el riesgo de que las autoridades de la UNED no cuenten con información clara sobre los ingresos que dispondrán en el mediano y largo plazo, de forma tal que, no se tomen acciones oportunas, en aras de fortalecer la sostenibilidad financiera de dicha Universidad”, explica el informe.