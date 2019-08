“Yo veo como las vacaciones se me acumulan y se me acumulan. Lo que hago es que cojo vacaciones pero vengo a trabajar, no puedo firmar nada ni tener reuniones, pero vengo a trabajar. No hay forma de saldarlas. Ese, por ejemplo, es un artículo con el cual yo no estoy de acuerdo”, explicó Salom. Además, añadió que no se han sentado a hacer un balance general de los artículos de la convención que deben ser revisados.