“En primer lugar, somos una institución que da servicio y como tal el recurso humano es clave, fundamental. No tiene sentido decir que en salarios se paga tanto, puesto que en lo medular eso es lo que hacemos. Claro que hay investigación, becas, pero no se puede hacer esa comparación, no se toma en cuenta otros recursos que nosotros damos a los alumnos”, dijo el funcionario.