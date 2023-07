Proyecto plantea llevar negociación del FEES a la Asamblea Legislativa

Una iniciativa de ley pretende que sea el Congreso el que decida el monto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en caso de que las universidades públicas y el Gobierno no lleguen a un acuerdo en un plazo determinado.

La principal proponente, Luz Mary Alpízar, busca por medio del expediente 23.824 introducir un capítulo quinto al título segundo del Reglamento de la Asamblea Legislativa con el nombre “Trámite del diferendo respecto de la aprobación del monto presupuestario del Plan Nacional de Educación Superior”.

LEA MÁS: FEES 2024: Diferendo sobre metas entraba negociación entre rectores y Gobierno

“En caso de que ellos no logren un acuerdo, tienen que venir a la Asamblea. En casi 40 años no se ha reglamentado, entonces con el fin de que no llegue a seguir un trámite normal, muy extenso, he propuesto que sea un proceso abreviado, donde se pueda establecer y enviar vía directorio”, dijo Alpízar.

La iniciativa también procura establecer que la decisión que tome la Comisión de Asuntos Hacendarios no podría ser cambiada por el Plenario Legislativo, aunque sí se promueva un debate, donde los diputados manifiesten sus criterios.

“El presidente de la Asamblea Legislativa, una vez que reciba la información, la pasa a la Comisión de Hacendarios, dado que es la comisión que ve temas de presupuesto y que ahí se tengan 30 días naturales para ver el proyecto y, terminado el informe, pase al plenario donde podamos iniciar la discusión vía un debate reglado”, explicó la diputada oficialista.

Gobierno informa a rectores que no les darán 1% acordado en el FEES de 2023

Actualmente, la Comisión de Enlace se encuentra negociando el FEES 2024; sin embargo, se mantienen estancados tras cinco sesiones de trabajo, pues no han logrado llegar a un acuerdo con el 1% de reconocimiento por inflación pendiente en 2022; tampoco han puesto sobre la mesa un monto base del monto total del Fondo para el próximo año, del cual pueda partir la discusión.

Este jueves 13 de julio se llevará a cabo la sexta reunión entre los rectores de las cinco universidades y los ministros de Educación, Hacienda, Planificación y Ciencia y Tecnología. Ahí se espera que el Gobierno emita una respuesta a las opciones que plantearon los rectores con respeto al 1%.

LEA MÁS: Esto es lo que proponen los rectores al Gobierno para que les den ¢6.000 millones pendientes