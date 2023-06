FEES 2024: Diferendo sobre metas entraba negociación entre rectores y Gobierno

La cuarta reunión entre rectores y ministros para discutir el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2024 terminó este viernes sin avances, pues la Comisión de Enlace decidió retroceder en la negociación y enfocarse en los indicadores que el Consejo Nacional de Rectores (Conare) debe cumplir.

El escenario del encuentro fueron las instalaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica (Micitt), ubicadas en Zapote.

La discusión sobre el reconocimiento de un 1% por inflación quedó paralizada y tampoco se entró a discutir la cantidad de dinero que se les dará a las universidades públicas el próximo año. Dichas casas de enseñanza reclaman como base los ¢564.000 millones transferidos para 2023, más un porcentaje por costo de vida.

De acuerdo con Emmanuel González, presidente del Conare, los rectores siguen firmes con respecto a ese monto.

“Es un tema irrenunciable y eso sería que nosotros mismos caigamos en una contradicción. Desde esa perspectiva, nosotros hoy traemos una propuesta alternativa al 1%, pero la veremos hasta la próxima sesión”, aseveró González sin brindar detalles.

Por otro lado, los rectores siguen considerando como “inaceptable” la posición del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) al solicitar que se completen las metas que, según las universidades, estaban establecidas hasta el 2026.

Francisco González, rector de la Universidad Nacional (UNA, insistió en que esos indicadores son metas complejas y que no pueden medirse de un año a otro.

“Hay que dar seguimiento, no solo por la técnica, sino porque están asociados a la disposición presupuestaria. No podemos asumir compromisos si los recursos de las universidades no son suficientes”, manifestó González.

Por su parte, la jerarca del Mideplán, Laura Fernández, expresó su molestia con los rectores, pues sostuvo que hay metas interanuales que los rectores sí deben cumplir pero que no lo están haciendo.

“Usted plantea metas de mediano plazo pero tiene que ir reportando avances. Hay que demostrar avances”, mencionó Fernández ante consulta de La Nación.

Mideplan manifiesta molestia contra rectores en tema FEES 2024

‘Más sesiones’

En un principio, las negociaciones sobre el FESS del 2024 llegarían hasta el 4 de julio. No obstante, la Comisión de Enlace sigue en un estira y encoge por el 1% y las metas solicitadas al Conare, por lo que deberán extender la mesa de trabajo.

La ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, indicó que la ampliación de las conversaciones es algo normal que tanto el Ejecutivo como los rectores esperaban.

“La Comisión tiene todo el derecho de decidir cuántas sesiones y con qué intensidad se llevan. En la próxima reunión discutiremos cuántas sesiones más vamos a programar. Creo que el punto que estamos tratando de sacar primero es muy complejo, novedoso, pero que nos va a llevar a anunciar logros importantes”, sostuvo Müller.

La próxima sesión será el jueves 6 de julio a la 1:30 p. m. en las instalaciones del Conare, en Pavas.