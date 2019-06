¿Cuál es la verdad? No hay ninguna celebración del Día Mundial del Orgullo Gay o LGBTIQ en el calendario escolar. El protocolo del MEP de atención de bullying contra esta poblacion sugiere que se pueden aprovechar algunas fechas para hablar del tema. Uno es el Día de la Familia, el 17 de mayo, y también el 28 de junio porque internacionalmente se celebra el Día del Orgullo Gay. No obstante, no hay ninguna directriz de realizar ningún acto cívico.