“La Administración DIEE-MEP conocía desde el 2016 que el proyecto no se iba a realizar y, aun así, no da el finiquito respectivo al contrato. La actividad de nuestras empresas se paralizó en un 60% por un plazo de 5 años. Dejó de percibirse al menos una utilidad conservadora de ¢45 millones por año en perjuicio. Siendo 5 años los que ha afectado la no realización del proyecto y la conservación del mismo como una obra adjudicada a nuestras empresas”, se lee en la demanda de la empresa constructora.