Manuel, el niño que superó cirugía a corazón abierto, desfilará como abanderado por excelentes notas

Llegar al mundo fue el primer triunfo de Manuel. El segundo: sobrevivir a una operación a corazón abierto a solo dos días de cumplir seis meses. Hoy, el estudiante de sexto grado continúa logrando éxitos gracias a su esfuerzo y dedicación.

Este 15 de setiembre vivirá una experiencia que le enorgullece a él y a los suyos: desfilará como abanderado gracias a sus excelentes calificaciones.

“Está feliz. Con esa sonrisa que sale del corazón. Está emocionado. Le gusta andar con la bandera de Costa Rica”, contó Nuria Zúñiga, su mamá, quien lo describe como un niño solidario, empático y cariñoso.

Manuel Tristán Zúñiga es un niño con síndrome de Down que nunca ha conocido los límites. Lo demostró desde que era un bebé, recuerda su mamá. Ella, junto a su esposo, Rodolfo Tristán, le han educado para que sea una persona independiente y dedicada.

Manuel Tristán desfilará como abanderado este 15 de setiembre como reconocimiento a sus destacadas calificaciones. Foto: Cortesía

El alumno, de 13 años, es uno de los tres estudiantes de sexto grado de Santa Mónica School, escuela ubicada en Calle Blancos, en tener el privilegio de desfilar como abanderados en el marco de los 203 años de la Independencia de Costa Rica. Los alumnos obtuvieron notas destacadas, de ellos, solamente Manuel tiene la condición de Síndrome de Down.

“Manuel nació el 12 de julio del 2011, ha sido un luchador, nuestro campeón. Venía con cardiopatía severa. Recién nacido lo llevaron al Hospital de Niños para tenerlo en incubadora, estuvo seis días en cuidados intensivos (...) Desde los ocho meses ha estado en terapias. Tiene una profesora, Ivania Palma, que le da tutorías”, contó la mamá de Manu, como es llamado cariñosamente.

Manuel asiste a aula regular. Sus padres cuentan que si bien él tiene algunas adecuaciones en las lecciones y exámenes, su esfuerzo y mérito lo trajeron hasta donde está hoy. Además de las clases escolares, este alumno acude a lecciones de inglés, terapia de lenguaje, dibujo y natación.

Para los padres, la meta siempre ha sido sacar adelante a su hijo y formarlo como una persona independiente en una sociedad en la que lidian con estereotipos.

“Cuando nació me hablaron lo peor de su condición, sin mencionar que los niños con síndrome de Down tienen cosas preciosas. Como familia hemos ido rompiendo barreras, hay muchas personas que no creen en ellos y que hacen bullying. Recuerdo que cuando nos dieron la salida del hospital, cuando él estaba recién nacido, la trabajadora social nos preguntó que qué haríamos con él”, recordó la mamá.

Aquella pregunta molestó a la madre, en ese entonces de 37 años; poco después, la funcionaria le comentó que algunas familias abandonaban a sus hijos con síndrome de Down. Para los Tristán Zúñiga la condición de Manuel nunca fue sinónimo de tristeza ni angustia, su única preocupación era su cardiopatía. Afortunadamente, luego de la cirugía en la que le reconstruyeron el corazón, el niño ha crecido con buena salud.

Manuel Tristán junto a su mamá, doña Nuria, quien le inculca ser una persona independiente y que persiga todas sus metas. Foto: Cortesía

Manuel: un alumno excepcional

Para Rodolfo Tristán, que su hijo desfile por el cantón de Goicoechea es un orgullo inmenso porque se debe a sus buenas notas.

“Es un reconocimiento hacia él. Detrás de que lo pongan a desfilar hay una razón: sus buenos promedios. En las últimas pruebas Manuel le comentó a los profesores que le dejaran las hojas, prácticamente le dio respuesta a los exámenes sin necesidad de que hubiera guía. Para nosotros es orgullo, satisfacción y agradecimiento que reconozcan su esfuerzo”, expresó el papá.

Los padres tienen un mensaje claro: todos los niños y niñas, sin importar su condición, pueden salir adelante y ser independientes si reciben apoyo de la familia, la escuela y la sociedad. Reconocen que es duro y que cuesta en todos los ámbitos, incluido el económico.

Marcela Díaz Ugalde, directora de la escuela privada, mencionó que el éxito de Manuel es motivo de orgullo y además, fruto de una educación “que se le da por igual a todos los estudiantes”.

Funcionarias de la escuela cuentan que Manuel es un alumno excepcional que ya se está preparando para el colegio con apoyo de su familia y de la escuela. Reconocen su excelencia.

“Un caso como el suyo no es frecuente. Manu es un chico excepcional, la familia trabaja mucho con la escuela para que él salga adelante. Ya lo están preparando para el paso al cole. Su historia es interesante porque no hablamos solo del síndrome, sino de que es un niño que siendo un bebé recibió una operación de corazón”, comentó Ligia Rodríguez, asistente de dirección y quien conoce al niño.