Yo he aplicado siempre en todos los casos las recomendaciones que me ha transmitido la Comisión contra el Hostigamiento Sexual, pero sí tengo que decirle que el reglamento de la UCR está en correspondencia con la ley nacional. Creo que tanto a la ley nacional, como a nuestro propio reglamento, le falta eficiencia y no puedo concebir que exista una cantidad tan grande de denuncias no formales, pero tampoco puedo concebir que además de existir esas denuncias no formales, se den denuncias formales cuyo tratamiento o procedimiento lleve tanto tiempo.