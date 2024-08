Exviceministra señala ‘liderazgo impositivo y sin ruta clara’ en MEP

Casi tres meses después de su destitución como viceministra académica del Ministerio de Educación Pública (MEP), Karla Salguero Moya aparece como una de las 177 personas firmantes de una carta pública dirigida a docentes para reconocer su esfuerzo en medio de “una crisis educativa” y con “un liderazgo impositivo”.

Salguero fue separada en mayo luego de cinco meses en el cargo, anteriormente ocupaba otro puesto en el MEP. Tras su salida señaló que durante la gestión tuvo que ceder a “decisiones improvisadas” que no necesariamente se ajustaban a la realidad del país.

En la carta pública que Salguero gestó hace críticas más profundas aún.

“En los momentos más difíciles de la crisis actual, con un liderazgo impositivo; sin una ruta clara; sin recursos, sin metas alcanzables y sin el reconocimiento a sus capacidades, sacrificios y esfuerzos, han sido ustedes quienes han sostenido al estudiantado, a las familias, a las comunidades, en fin, al sistema”, dice la misiva dirigida a los educadores.

El documento aparece respaldado por docentes activos, docentes jubilados, figuras del sector cultural y productivo, así como padres de familia y otros ciudadanos.

Según explicó Salguero a La Nación, la carta es fruto de un movimiento emergente con el que se busca decirle a los docentes que están con ellos. La exviceministra lidera la iniciativa junto con las académicas Eleonora Badilla Saxe, Silvia Chacón Ramírez y Yalile Chan Jiménez.

Este grupo, dijo, considera que los educadores hacen su mayor esfuerzo pese a las limitaciones y a una crisis educativa nacional cada vez más delicada.

"Es muy importante que la gente conozca que a pesar de todas las condiciones que tienen que enfrentar en el día a día, siguen adelante en sus aulas, tratando de sacar la tarea pese a limitación de recursos, con claridad hacia el rumbo donde quieren llevar a los estudiantes”, dijo Salguero.

La también educadora señaló que este movimiento surge ante la preocupación y el deseo de manifestarse “porque parece que no hay vías, no hay forma de llegar a decir qué es lo que está pasando con la educación y por qué no se tienen los medios de hacer ver lo que sienten”.

Entre esas preocupaciones enlistó la reducción de presupuesto, el rezago educativo y la falta de rumbo, lo que genera una gran incertidumbre entre los docentes, quienes merecen dignificación.

“Nuestro país ya enfrenta una crisis y recuperar los aprendizajes de estos tiempos va a ser cada vez más difícil”, advirtió.

Karla salguero Moya, exviceministra académica, es una de las firmantes y promotoras de una carta en la que se reconoce el esfuerzo de los docentes en medio de una crisis educativa. Foto: Instagram Presidencia/Captura de pantalla

La carta para los docentes del MEP

Karla Salguero espera que esta manifestación pública llegue al personal educativo y que “la gente sienta que personas que no están dentro del Ministerio, pero sí en el país, piensan en ellos”.

El documento circula por redes sociales, grupos organizados y medios de comunicación, para recordar que la palabra crisis está compuesta por dos vocablos: peligro y oportunidad.

“En estos momentos de crisis para la educación nacional, ampliamente documentada por diversas instancias, medios y personas, nos dirigimos a ustedes porque sabemos que la oportunidad de recuperación, de mejora y de superación descansa en una gran medida en ustedes”, dice el texto.

La misiva, los firmantes son enfáticos en que confían en la labor de los docentes para recuperar un sistema educativo de calidad.

“Ciertamente, es hora de que el país, la clase política, la gobernanza del sistema, les apoye para que con ustedes renazca la educación nacional de calidad. Es necesario que se le brinde al sistema los recursos económicos imprescindibles, garantizados en la Constitución Política; que se les acompañe a ustedes con formación, capacitación y recursos didácticos necesarios; y se les reconozca como profesionales dignos e imprescindibles para el progreso nacional”, señala.