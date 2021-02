“Si otras escuelas no tienen los recursos... vea, son las administraciones, hay un administrador, hay una Junta de Educación que tiene que trabajar y velar por eso. Quienes están mal es porque no gestionan, porque no están usando bien los recursos. Uno en esta vida no le puede quedar bien a todo el mundo, también hemos hemos cumplido con las necesidades de los niños, a ellos no les falta nada”, explicó Rodríguez.