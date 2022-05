Educadores toman calles de San José por pagos incompletos

Desde las 9 a. m. los educadores tomaron las calles de San José, en protesta por la falta de salario o pagos incompletos que recibieron en los últimos días. El recorrido se inició desde la Torre Mercedes y se desplazó sobre las vías de Paseo Colón y de la Avenida Segunda, hasta llegar frente a las instalaciones del Ministerio de Hacienda.

La manifestación —prevista inicialmente hasta el mediodía de este martes— también se originó porque “no hay nuevos nombramientos, ni recargos”.

[ MEP denuncia venta de títulos a docentes para inflar sus salarios ]

De acuerdo con Jeison Rodríguez, profesor del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Alajuelita y presidente sindical de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) en la misma institución, a algunos de sus compañeros, desde hace siete quincenas, “no les llega salario completo o no les llega el salario”.

“No tenemos un Ministerio comprometido con el trabajador que por lo menos mande a condenar las deudas (...). Le echan la culpa al hackeo, pero esos problemas vienen desde febrero”, comentó el docente.

Por otro lado, Fernanda Quirós, profesora de Filosofía en el Colegio de Cartago, aseguró que tiene un mes de trabajar en el MEP y que ninguna de las dos quincenas fueron remuneradas.

“La respuesta que he recibido ha sido que espere, lo que pasa es que los recibos de la luz, el agua, la alimentación, los pasajes para poder ir a trabajar y los materiales que les debo llevar a los estudiantes no pueden esperar, así que necesitamos que nos paguen inmediatamente”, dijo Quirós, quien agregó que esta problemática afecta la salud mental de los educadores, pues muchos se enferman de ver que no pueden pagar los recibos o darle la alimentación necesaria a su familia.

“Tenemos que pensar en un plan de lucha que nos ayude a que esto no vuelva a ocurrir”, aseveró la docente, añadiendo que otra problemática es “la mala infraestructura, que no hay agua y que no hay suficiente jabón en medio de una pandemia”.

[ Informe destapa crisis en el MEP por ataque de Conti ]

Por su parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP) aseguró que la problemática, que afecta a cerca de 12.000 docentes, fue ocasionada la caída en los sistemas del Ministerio de Hacienda. “El hackeo ha impedido incorporar a la planilla institucional el aumento de lecciones, recargos, algunos salarios”, comentó Otto Vargas, director de comunicación de la cartera.

Vargas añadió que actualmente no hay acceso a “Integrados”, plataforma que contiene el historial de cada uno de los 88.000 docentes y administrativos que conforman la planilla del Ministerio.

“Entendemos la preocupación de las personas afectadas. Por ello estamos trabajando desde el primer día para buscar soluciones. La tarea es compleja porque la planilla es voluminosa, pero existe voluntad para atender esta situación”, indicó por su parte la Ministra de Educación, Anna Katharina Müller.

Como medida paliativa, el Ministerio de Hacienda utilizará “espejos” de las planillas anteriores para generar los salarios a partir de la segunda quincena de mayo, entretanto, los cambios que se presentaron en los sueldos después del ataque cibernético se efectuarán manualmente.