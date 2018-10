“Mi posición es investigar las causas de por qué salieron del país, pero yo no tengo la lista; inmediatamente que el MEP me dé la lista y si son afiliados al ANDE, revisaría caso por caso la causa por la cual salieron, no tengo la lista, revisaré caso por caso”, expresó Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE).