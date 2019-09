"Si bien la afectación no alcanza a todo el país, la huelga convocada por APSE y ANDE, sí ha afectado a las poblaciones más vulnerables, sobre todo por la suspensión de los servicios de equidad. Una vez más, los más perjudicados son los sectores con mayores necesidades pues, como lo planteó el Estado de la Educación, la suspensión del curso lectivo y no completar los programas educativos, lo que provoca es el ensanchamiento de la brecha entre las personas que pueden acceder a la educación privada y las que no, y con ello al desempeño como estudiantes universitarios y hasta como trabajadores”, expresó la ministra de Educación.